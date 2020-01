Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Wohnungseinbruch - Täter entwendeten CD-Player

Fröndenberg (ots)

Bereits in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (28.12.2019) und Montagmittag (30.12.2019) hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Graf-Adolf-Straße und drangen in das Haus ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke. Nach ersten Feststellungen wurde ein älterer CD-Player entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

