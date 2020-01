Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Bäckereifiliale - Tresor entwendet

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Silvester haben unbekannte Einbrecher ein Fenster einer Bäckereifiliale an der Ebertstraße aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie die Räume. Sie entwendeten einen am Boden fixierten Tresor mit Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

