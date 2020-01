Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Fast-Food-Restaurant: Täter öffnen Tresor und entkommen mit fünfstelligem Bargeldbetrag

Werne (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Silvesternacht (31.12.2019/01.01.2020) zwischen 23.30 Uhr und 9.00 Uhr in ein Fast-Food-Restaurant auf einem Autohof an der Nordlippestraße in Werne eingebrochen.

Die Täter hebelten eine Seitentür auf, drangen ins Gebäude ein, betraten das Büro und öffneten gewaltsam den Tresor, aus dem sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag entwendeten.

Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen, dass es sich um zwei dunkelgekleidete Täter handelt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell