Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Schwerte - Zwei Wohnungseinbrüche an Silvester

Unna/Schwerte (ots)

An Silvester (31.12.2019) hat es in Unna und Schwerte zwei Wohnungseinbrüche gegeben.

- Unna: Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen 14.30 Uhr und 20.00 Uhr die Eingangstür eines Reihenhauses in der Ulmenstraße in Unna auf und durchwühlten alle Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

- Schwerte: Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bährenstraße in Schwerte war in der Silvesternacht das Ziel von bislang unbekannten Tätern. Zwischen 17.45 Uhr und 01.45 Uhr am Neujahrstag stiegen die Täter durch die Terrassentür in die Wohnung ein. Gestohlen wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320.

