Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Ohne Führerschein und unter Drogen - Jugendlicher unternimmt Spritztour im Auto des Vaters

Mannheim-Herzogenried (ots)

Gegen 3 Uhr am frühen Donnerstagmorgen unterzogen Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt in der Herzogenriedstraße die Insassen eines Smarts einer Fahrzeug-Kontrolle. Am Steuer saß ein 17-Jähriger, der nicht Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zusammen mit einem Freund nutzte er das Fahrzeug seines Vaters ohne dessen Wissen für eine nächtliche Spritztour. Als wäre das nicht genug, steht er auch im Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen steuerte. Der Jugendliche wurde nebst Autoschlüssel in die Obhut seines Vaters übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell