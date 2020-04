Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Verkehrsunfall - Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen - 8-jährige leicht verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg-Südstadt (ots)

Am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr kam es in der Schwindstraße, an der Ecke Feuerbachstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen. Während eine 51-Jährige Heidelbergerin unverletzt blieb, erlitt ein 8-jähriges Mädchen leichte Schürfwunden im Gesicht. Vorsorglich wurde sie mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik gebracht. Ihre Eltern wurden sofort verständigt. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, setzt sich bitte mit der Verkehrspolizei in Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111, in Verbindung.

