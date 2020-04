Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall - Rote Ampel missachtet

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr missachtete die 23-jährige Fahrerin eines Fiat Punto in der Mannheimer Straße eine rote Ampel. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Jaguar, der an der Kreuzung aus der Deidesheimer Straße herausfuhr. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Unfallstelle war kurz gesperrt. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 71849-0, entgegen.

