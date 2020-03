Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rangelei und Diebe in Einkaufsmärkten/Postbote bestohlen/Einbruchversuch an Kita

Lüdenscheid (ots)

Nach einer Rangelei zwischen Supermarkt-Regalen im Stern-Center ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr rempelte eine 24-jährige Lüdenscheiderin im Vorbeigehen eine 67-jährige Lüdenscheiderin an. Die ältere Frau stürzte gegen ein Regal, rappelte sich auf, lief der jüngeren Frau hinterher und schlug mit ihrem Regenschirm nach ihr. Die wehrte sich mit ihrer Handtasche. Die Polizei nahm Anzeigen gegen beide Frauen auf wegen vorsätzlicher bzw. gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung und sicherte Videoaufnahmen der Auseinandersetzung.

Taschendiebe nutzten am heutigen Freitag erneut die Gelegenheit, arglose Kunden von Discountern beim Einkaufen zu bestehlen. Zwischen 9.10 und 9.25 Uhr passierte der erste Diebstahl in einem Geschäft an der Buckesfelder Straße. Eine 81-jährige Lüdenscheiderin war mit ihrem Mann zusammen einkaufen. Sie stellte ihren Korb mitsamt der Geldbörse in den Einkaufswagen. Vermutlich griff ein Unbekannter zu, als sich die Frau einen Augenblick herunterbeugte, um einen Sack Kartoffeln zu ergreifen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse weg war. Auf direktem Weg begab sich das Ehepaar zur Sparkasse, um den Kartendiebstahl zu melden. Der Dieb war jedoch schneller: Er hatte bereits eine vierstellige Summe von Konto der Seniorin abgehoben. Eine 58-jährige Altenaerin wurde zwischen 9.30 und 9.45 Uhr beim Einkaufen in einem Markt an der Altenaer Straße bestohlen. An der Kasse bemerkte sie ihre offen stehende Handtasche und das Fehlen des Portemonnaies. Darin steckten Bargeld, Ausweis und Versichertenkarten. Im Laden hatte sie den Eindruck, dass sie von einer Frau und einem Mann beobachtet worden war. Sie kann zu den Personen keine näheren Angaben machen.

Bereits am Donnerstag, zwischen 17.50 und 18.15 Uhr, wurde eine 19-Jährige im Stern-Center bestohlen. Am Ende ihres Bummeln bemerkte sie das Fehlen der Tasche mitsamt einer kleinen Menge Bargeld, Kosmetikartikeln, Bankkarte, Ausweis und Führerschein. Die Polizei mahnt noch einmal, Wertsachen auch beim Einkauf im "vertrauten Discounter um die Ecke" eng am Körper, in Innentaschen, zu verwahren.

Am Morgen wurde in der Reckenstraße ein Post-Zusteller bestohlen. Während er gegen 11.40 Uhr andere Sendungen verteilte, stand sein Schiebewagen kurz unbeaufsichtigt an der Straße. Nachher stellte er fest, dass das etwa 30 mal 40 cm große Päckchen verschwunden war.

Zwischen Sonntagmorgen und Mittochmittag wurde versucht, ein rückwärtiges Fenster des Kindergartens an der Mittelstraße aufzubrechen. Das misslang.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell