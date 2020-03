Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: X5 gestohlen

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht nach einem heute Nacht gestohlenen silber-grauen BMW X5 (Sportausführung) mit dem amtlichen Kennzeichen MK-DH609. Der Wagen hat schwarze Original-Alu-Felgen. Auf der Fahrertür gibt es einen langen Kratzer im Lack. Es ist bereits der zweite Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeugs binnen weniger Monate an der Fichtenstraße in Iserlohn. Am Donnerstag gegen 22 Uhr stand der Wagen noch an seinem Platz. Heute Morgen um 7.15 Uhr stellte der Besitzer den Diebstahl fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

