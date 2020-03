Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ohne Halt, ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogen/Hund bringt Fußgängerin aus dem Gleichgewicht

Iserlohn (ots)

Eine 37-jährige Iserlohnerin missachtete am Mittwochnachmittag auf der Rahmenstraße die Anhaltesignale einer Polizeistreife. Sie gab den Polizeibeamten zwar Signale mit den Händen, fuhr aber einfach weiter. Den Streifenwagen im Nacken, verursachte die Fahrerin beinahe einen Unfall. Vor der Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung Dortmunder Straße/Barbarastraße stoppte sie. Ein Polizeibeamter musste ihr den Zündschlüssel herausziehen, um die Weiterfahrt zu stoppen. Wie die Beamten feststellten, stand die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Führerschein konnten die Polizeibeamten der Frau nicht abnehmen: Sie hat keine gültige Fahrerlaubnis und war bereits mehrmals im Verkehr aufgefallen. Dafür hatte die Frau eine erhebliche Menge Bargeld, mehrere Handys, Drogenutensilien und mutmaßliche Drogen dabei. Die Polizei ließ den Wagen an die Seite schleppen und stellte Geld, Bestecke und Fahrzeugschlüssel sicher. Die Frau musste zur Blutprobe mitkommen zur Wache. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde nichts mehr gefunden.

Eine angeleinte Boxerhündin hat am Donnerstagmorgen am Alten Rathausplatz eine 77-jährige Passantin angesprungen. Die Seniorin verlor das Gleichgewicht, fiel um und brach sich den Arm. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 59-jährigen Hundehalter.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell