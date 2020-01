Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte sprengen Geldautomat - Kripo sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (30.01.), gegen 03:30 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten, der in einem Einkaufszentrum im Neusser Hammfeld an der Breslauer Straße integriert ist, zur Detonation.

Die Polizei erhielt über einen Sicherheitsdienst Kenntnis vom Vorfall. Nach der Sprengung des Automaten konnten die Täter unerkannt flüchten. Sie erbeuteten Geldkassetten. Wie viel Bargeld ihnen dabei in die Hände fiel, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Ein Hubschrauber unterstützte die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, die bislang ohne Erfolg blieben. Die Spurensicherung und weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an. Bei der Explosion wurde niemand verletzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Einkaufszentrums an der Breslauer Straße gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

