Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Wohnhaus

Balve (ots)

Zwischen dem 24. Februar und dem gestrigen Mittwoch wurde in ein Einfamilienhaus am Kiefernweg eingebrochen. Unbekannte versuchten zunächst, die Haustür aufzubrechen. Als dies misslang, hebelten sie an der Rückseite ein Fenster auf, kletterten in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume und Möbel. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

