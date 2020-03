Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe im Zug und am Bagger

Iserlohn (ots)

Drei Jugendliche haben am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in Iserlohn einen Nothammer aus dem Zug der Deutschen Bahn gestohlen. Der Lokführer des im Stadtbahnhof haltenden Zuges hatte ein Klirren aus dem Zug gehört. Er sah zwei Mädchen und einen Jungen eilig aussteigen und entdeckte die zerschlagene gläserne Abdeckung des Nothammers. Der Junge hat eine dunkle Hautfarbe. Ein Mädchen trug einen schwarzen Kapuzenpulli und die andere ein rosa/weißes Oberteil. Der Lokführer informierte eine vorbeikommende Polizeistreife.

Im Laufe des Dienstags oder in der folgenden Nacht machten sich an der Gennaer Straße Unbekannte an zwei Baggern zu schaffen. Die Baugeräte standen im Bereich einer Baustelle in Höhe der Einmündung Zum Laurenzisbrunnen. Diebe stahlen Feuerlöscher, Hammer, Ketten und diverse Werkzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

