Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - 54- Jähriger festgenommen

Westerland/Sylt (ots)

Ein aufmerksamer 34-jähriger Sylter bemerkte am frühen Donnerstagmorgen (13.02.20), um 02.49 Uhr, merkwürdige Geräusche aus einer Nachbarwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Westerland. Er vermutete einen Einbruch und rief die Polizei. Drei Streifenwagenbesatzungen begaben sich umgehend zum Einsatzort und umstellten das Haus. Es war erkennbar, dass die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung offenstand, nachdem sie gewaltsam geöffnet worden war. Außerdem konnte Taschenlampenlicht in der betreffenden Wohnung erkannt werden. Die Beamten nahmen kurz darauf einen 54-jährigen Mann fest und führten ihn nach weiteren polizeilichen Maßnahmen dem Polizeigewahrsam des Polizeirevieres Sylt zu. Der Mann hält sich seit einiger Zeit auf Sylt auf. Er hat keinen festen Wohnsitz. In den letzten Wochen wurden auf der Insel, vorwiegend im Bereich Westerland und Wenningstedt, mehrere Wohnungseinbruchdiebstähle in Ferien- und Zweitwohnungen durch den gleichen Modus Operandi verübt. Die Ermittlungen werden nun zeigen, ob der 54-Jährige auch für diese Einbruchtaten verantwortlich gemacht werden kann.

