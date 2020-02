Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Rollstuhlfahrerin angefahren - Autofahrer flüchtet

FLensburg (ots)

Am Dienstagmorgen (11.02.20), gegen 10.50 Uhr, wurde in der Engelsbyer Straße, auf Höhe der Hausnummer 29, eine Rollstuhlfahrerin angefahren, als diese das dortige Grundstück verlassen und nach links in die Engelbyer Straße einfahren wollte. Ein PKW-Fahrer wollte zur selben Zeit auf das Grundstück einfahren, übersah die Rollstuhlfahrerin und kollidierte mit dem Rollstuhl der 73-Jährigen. Daraufhin fuhr das Auto ein Stück zurück und anschließend in unbekannte Richtung davon. Die Rollstuhlfahrerin verletzte sich am Rücken. Ihr Krankenfahrstuhl wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Der Verkehrsermittlungsdienst bittet Zeugen des Unfalls, vor allem aber den Unfallverursacher, einen Mann mit Baseballcap, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell