Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Schüler bei Unfällen im Stadtgebiet verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst/ Heepen/ Innenstadt -

Am Mittwochmorgen, den 11.12.2019, erlitten drei Schüler auf dem Weg zur Schule an der Otto-Brenner-Straße, der Potsdamer Straße und dem Ehlentruper Weg bei Verkehrsunfällen Verletzungen.

Gegen 07:19 Uhr überquerte ein 12-jähriger Bielefelder an der Einmündung Schweriner Straße die Otto-Brenner-Straße an der dortigen Ampel bei Grün. Ein 59-jähriger Ford-Fahrer aus Bielefeld beabsichtigte ebenfalls bei Grün von der Schweriner Straße nach links in die Otto-Brenner-Straße einzubiegen und touchierte dabei den Fußgänger. Der 12-Jährige stürzt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Eine 10-jährige Bielefelderin fuhr um 07:38 Uhr auf dem Radweg der Potsdamer Straße in Richtung Alter Postweg. Ein 40-jähriger Ford-Fahrer aus Leopoldshöhe beabsichtigte von der Potsdamer Straße nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße abzubiegen und stieß dabei gegen das Rad und die Schülerin. Die 10-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Bein. An dem PKW entstand geringer Sachschaden.

Im Ehlentruper Weg fuhr ein 49-jähriger Radfahrer gegen 07:49 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Harrogate Allee. Es kam zum Zusammenstoß mit einem auf dem Gehweg entgegenkommenden 14-jährigen Bielefelder, der auf dem Weg zur Schule in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte, der Fußgänger schwere Verletzungen.

Denken Sie daran: Dunkelheit in Verbindung mit Regen sorgt für schlechte Sicherverhältnisse. Reflektierende Bekleidung oder Materialien dienen dazu, dass andere Verkehrsteilnehmer Sie frühzeitig erkennen. Fußgänger mit reflektierender Kleidung werden von Autofahrern im dunklen deutlich eher war genommen, als ohne Reflektoren!

