Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter brechen Container auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag, 06.12.2019, an der Schuckenbaumer Straße und in der Nacht auf Samstag, 07.12.2019, an der Friedrich-Hagemann-Straße jeweils in einen Container ein.

Nachdem Arbeiter die Baustelle an der Schuckenbaumer Straße Donnerstagnachmittag um 16:50 Uhr verlassen hatten, brach ein Täter einen Container auf. Der Einbrecher entwendete eine Motor-Flex, einen Wackerstampfer und einen Benzinhammer. Freitagmorgen, um 07:50 Uhr, stellten die Arbeiter den Aufbruch und Diebstahl fest.

Samstagmittag, 14:00 Uhr, war der als Büroraum genutzte Container an der Friedrich-Hagemann-Straße noch verschlossen. Sonntagnachmittag, 17:45 Uhr, stellten Firmenmitarbeiter den Aufbruch des Containers fest.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell