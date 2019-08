Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Angetrunken am Steuer

Bocholt (ots)

Circa 1,3 Promille - auf diesen Blutalkoholwert ließ am Mittwoch ein entsprechender Test bei einem Autofahrer in Bocholt schließen. Polizeibeamte hatte den 43-Jährigen nachmittags am St.-Georg-Platz kontrolliert. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten den Führerschein sicher; ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache Bocholt eine Blutprobe.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell