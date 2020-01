Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vor Geldautomaten schlafende Frau greift Ordnungspolizisten an: 48-Jährige mit Haftbefehl gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine vor einem Geldautomaten schlafende Frau rief am gestrigen Donnerstagabend in der Kasseler Innenstadt zunächst das Ordnungsamt und später auch die Polizei auf den Plan. Nachdem die Mitarbeiter des Ordnungsamtes die 48-Jährige geweckt hatten, griff sie die Kontrollierenden unvermittelt an. Da darüber hinaus ein Haftbefehl gegen die Frau vorlag, brachten die Polizeibeamten des Reviers Mitte sie schließlich in eine Justizvollzugsanstalt.

Besorgte Passanten hatten gegen 23 Uhr gemeldet, dass in dem Schalterraum einer Bank in der Unteren Königsstraße eine regungslose Frau liegen würde. Die kurze Zeit später eingetroffenen Mitarbeiter des Ordnungsamtes konnten die Schlafende schließlich wecken. Eine Überprüfung der wohnsitzlosen Frau ergab dann, dass sie mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wird. Im weiteren Verlauf griff die renitente 48-Jährige die Ordnungspolizisten auch noch an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da die polizeibekannte 48-Jährige die Geldstrafe von 750 Euro, zu der sie ein Gericht verurteilt hatte, nicht bezahlen konnte, brachten die hinzugerufenen Polizisten des Innenstadtreviers sie zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Haftanstalt. Zudem leiteten die Polizeibeamten ein Verfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen die Frau ein. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell