Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl aus Pkw

Koblenz (ots)

Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Pkw ein, der am Samstag, 28.09.19, in der Zeit von ca. 15.30 bis 16.00 Uhr am Friedhof in Metternich abgestellt worden war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Nummer 0261/103 2690 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, auch bei kurzzeitigem Verlassen des Autos keine Wertsachen im Innern des Fahrzeugs zu belassen.

