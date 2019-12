Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tödlicher Verkehrsunfall in Pattensen

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen, 06.12.2019, ein 35 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Er ist mit einem Auto auf der Landesstraße (L) 460 zwischen Schulenburg und Gestorf gegen einen Baum geprallt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der Mann gegen 10:10 Uhr mit seinem Golf auf der L 460 in Richtung Gestorf unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er auf gerader Strecke die Kontrolle über den Wagen und prallte links neben der Straße gegen einen Baum. Der 35-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme war die L 460 bis etwa 12:45 Uhr voll gesperrt. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber Christoph 4. Laut Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden von 6.000 Euro entstanden. /ahm, now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell