Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zusammenstoß Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Sonntag (10.05.2020) an der Einmündung Bolzstraße/Stephanstraße ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer hielt gegen 17.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Bolzstraße an und fuhr dann offenbar rückwärts in Richtung Stephanstraße. Dabei stieß er mit dem Mercedes eines 21-Jährigen zusammen, der von der Bolzstraße nach links in die Stephanstraße abbog. Beide Autofahrer machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

