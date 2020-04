Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Motorradfahrer schwer verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagnachmittag bog ein 76jähriger Mercedesfahrer aus Oerlinghausen von der Robert-Hanning-Straße nach links in die Tunnelstraße ein. Beim Einbiegen übersah der Mann einen 42jährigen Motorradfahrer, der die Tunnelstraße in Richtung Sennestadt befuhr. Nach Zeugenangaben soll der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus nach Bielefeld transportiert. Der PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Zur Versorgung der Verletzten wurde auch der Rettungshubschrauber Christoph 13 eingesetzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

