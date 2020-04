Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Firmeneinbruch

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit zwischen Dezember 2019 und dem 24.04.2020 brachen bisher unbekannte Täter in einen angemieteten Show-Room innerhalb einer Messehalle an der Dieselstraße ein. Die Einbrecher gelangten durch eine Feuertür in die Räumlichkeiten und entwendeten Möbel im Wert eines fünfstelligen Betrages. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

