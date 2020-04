Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugenhinweise auf silberfarbenen VW Golf erbeten.

Lippe (ots)

Am Donnerstag beschädigte der Fahrzeugführer eines silberfarbenen VW Golf 5 einen am Straßenrand des Maiwegs geparkten Audi A3 und fuhr weiter in Richtung der Werler Straße, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Gegen 20:05 Uhr touchierte der männliche Fahrer des VW den Audi und verursachte Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro. Zu der Zeit kam dem flüchtigen Fahrer ein anderes Fahrzeug entgegen. Der VW Golf hatte Kennzeichen aus LIP angebracht und verfügt im hinteren Bereich um abgedunkelte Scheiben. Zur Tatzeit saßen zwei Männer in dem VW, die beide südländischer Herkunft sein könnten und etwa 20-25 Jahre alt sein sollen. Der Fahrer hat dunkle, lockige Haare. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den am vorderen rechten Kotflügel beschädigten Golf 5 oder dessen Fahrer geben können. Auch der Fahrer oder die Fahrerin des dem VW entgegenkommenden Fahrzeugs ist ein wichtiger Zeuge, der ebenfalls gebeten wird, sich unter der Rufnummer 05222/98180 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell