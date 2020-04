Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher scheitern.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Cäcilienstraße einzudringen. Die Täter hebelten an einer Tür und schoben die Jalousie eines Fensters nach oben. Ins Haus hinein gelangten sie jedoch nicht. Zeugen hörten zwischen 1:30 Uhr und 2 Uhr Geräusche, die möglicherweise von den Einbrechern verursacht worden sein könnten. Ihre Beobachtungen zu dem Einbruchsversuch richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

