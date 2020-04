Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelecfahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung Klingenbergstraße/Am Gelskamp ereignete, verletzte sich die 49-jährige Fahrerin eines Pedelecs schwer. Die Frau befuhr den dortigen Rad-/Gehweg der Klingenbergstraße gegen 9:20 Uhr in Richtung der Lageschen Straße. Zu der Zeit beabsichtigte die 35-jährige Fahrerin eines schwarzen Hyundais von der Klingenbergstraße aus nach links in die Straße Am Gelskamp einzubiegen. Die PKW-Fahrerin erfasste die 49-jährige Frau aus Detmold auf dem Zweirad. Diese prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos und stürzte anschließend auf die Straße. Die Detmolderin musste schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden blieb gering. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

