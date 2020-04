Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Auffahrunfall mit Verletzten

Lippe (ots)

Detmold - (ho) Am Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der Neustadt zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Eine 26-jährige Detmolderin befuhr mit ihrem BMW die Straße Neustadt stadteinwärts. Als zwei vor ihre fahrende PKW verkehrsbedingt bremsen mussten, bemerkte sie dieses zu spät, fuhr auf das erste Fahrzeug auf und schob es anschließend gegen das zweite vorausfahrende. Die 51-jährige Beifahrerin in dem mittleren PKW wurde bei der Karambolage leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 7500 Euro.

