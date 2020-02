Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autospiegel beschädigt

Geschädigter wird gesucht

Hückelhoven (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Donnerstag (30. Januar) eine Verkehrsunfallflucht auf der Mokwastraße. Gegen 19.10 Uhr sah sie, wie ein Pkw Citroen Picasso gegen den Außenspiegel eines parkenden Fahrzeugs fuhr und diesen beschädigte. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden fuhr der Fahrer/in des Citroen in Richtung Hilfarth davon und bog nach rechts in die Straße Ruraue ab. Die Zeugin meldete den Vorfall bei der Polizei und konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges angeben. Der Besitzer oder die Besitzerin des beschädigten Wagens konnte bisher noch nicht ausfindig gemacht werden. Daher sucht die Polizei nach dem Geschädigten. Wer entsprechende Beschädigungen an seinem Fahrzeug festgestellt hat und zur Tatzeit an der Mokwastraße parkte, wird gebeten sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefonnummer 02452 920 0.

