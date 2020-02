Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

Erkelenz-Kuckum (ots)

Eine Geldbörse samt Inhalt erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zum 31. Januar (Freitag). Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen sie an der Straße In Kuckum die Scheibe eines parkenden Pkw ein.

