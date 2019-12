Polizei Düren

POL-DN: Angefahrener Junge entfernt sich nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Am Montag kam es am Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Platz, gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Fahrradfahrer angefahren wurde.

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren befuhr mit seinem Wagen die Euskirchener Straße und beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. Er musste verkehrsbedingt auf dem dortigen Fußgängerüberweg abbremsen, als ihm plötzlich ein Fahrradfahrer gegen den rechten vorderen Kotflügel fuhr. Der Radfahrer wollte offenbar auf dem Zebrastreifen die Fahrbahn überqueren. Er kam durch den Aufprall zu Fall. Als der Autofahrer den Jungen ansprach und ihm zur Hilfe eilen wollte, stand dieser bereits auf, gab an unverletzt zu sein und entfernte sich offensichtlich humpelnd mit seinem Rad in Richtung Kölnstraße. Der Unfallverursacher verständigte die Polizei. Es habe sich um einen schwarzhaarigen, circa 1,70m großen Jungen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren gehandelt. Er war unterwegs mit einem silbernen Kinderfahrrad und trug eine auffallend grüne Winterjacke. Es ist davon auszugehen, dass der Junge sich am linken Bein verletzte. Zu Schäden am Rad können keine Aussagen getroffen werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben über den verletzten Jungen machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

