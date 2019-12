Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte Täter beschädigen mehrere Pkw

Nörvenich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte mehrere geparkte Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Nörvenich wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mindestens neun Pkw von unbekannten Tätern beschädigt. Die Vorkommnisse ereigneten sich im Bereich des Jülicher Ring und der Josef-Pütz-Straße. Vor allem die zum Gehweg zeigenden Beifahrerseiten der Autos wurden zerkratzt, so dass davon auszugehen ist, dass ein oder mehrere Täter im Vorbeigehen agierten.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang oder den / die Täter geben können, sich unter 02421 / 949 - 6425 bei der Polizei Düren zu melden.

