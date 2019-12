Polizei Düren

POL-DN: Messerstecherei vor Shisha Bar

Düren (ots)

In der Samstagnacht kam vor einer Shisha-Bar in Düren zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit etlichen Messerstichen verletzt wurde.

Als die Polizei gegen kurz nach 01:00 Uhr vor der Shisha Bar eintraf, befand sich dort eine circa 20 köpfige aufgebrachte Menschengruppe. Unter diesen Personen befand sich auch das Opfer der Messerattacke, ein stark blutender 21-Jähriger Mann aus Düren. Dieser wies etliche Stichverletzungen im Oberkörperbereich auf. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort durch die Einsatzkräfte mittels RTW in ein Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass lediglich zwei Frauen aus der Personengruppe den Vorfall beobachtet hatten und somit als Tatzeugen aussagen konnten. Nach deren Erstangaben hatten sie die Bar kurz verlassen, als sie vor der Gaststätte mit der Fahrerin eines PKW, einer 29-jährigen Frau aus Düren, aus banalem Grund in ein Streitgespräch gerieten. Ein auf dem Beifahrersitz befindlicher, vorher ebenfalls in der Shisha-Bar aufhältiger 26-jähriger Dürener, mischte sich verbal in das Streitgespräch ein. Daraufhin riefen die anderen Frauen das spätere Opfer aus der Shisha-Bar zu Unterstützung hinzu. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich eine Schlägerei in deren Verlauf beide Kontrahenten zu Boden gingen. Dort stach der 26-Jährige mehrfach auf sein Opfer ein. Weitere Personen seien nicht involviert gewesen, so die Angaben der Zeuginnen. Der Tatverdächtige und seine 29-jährige Begleiterin hatten sich unmittelbar nach der Tat mit dem Fahrzeug entfernt. Der mutmaßliche Täter stellte sich am nächsten Morgen bei der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Opfer und auch Täter schweigen bislang zum Tathergang und Tatmotiv.

