Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnung

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

- Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurde am Montagmittag von bislang unbekannten Einbrechern aufgesucht.

Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr müssen sich der oder die Täter durch Eintreten der Wohnungstür Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft haben. Aus den Wohnräumen wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wie der/die Täter in das Gebäude an der Tivolistraße gelangt waren oder in welche Richtung sie es wieder verließen, ist nicht bekannt.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden jederzeit an den Polizeinotruf 110 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell