POL-KR: Krefeld - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Zeugensuche

Am Samstag, den 02.11.2019, gegen 06.35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Gladbacher Straße / Obergath zu einem Verkehrsunfall im Querverkehr bei dem zwei Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bulgarien mit seinem Pkw die Gladbacher Straße stadtauswärts, während leichzeitig ein 35-jähriger Mann aus Krefeld mit seinem Pkw die Straße Obergath in Richtung Heideckstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch der Pkw des 35-Jährigen gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Der 35-jährige Mann, sowie ein 52-jähriger Beifahrer aus dem anderen Fahrzeug wurden leicht verletzt. Die beiden Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da beide Fahrer behaupteten bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, dauern die Ermittlungen an. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizei Krefeld (Tel.: 02151-6340 oder per e-mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de) zu melden (825)

