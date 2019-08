Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Tresor mit Bargeld aus Cafe gestohlen

Homberg (ots)

Neukirchen Einbruch in Café Tatzeit: 29.08.2019, 19:00 Uhr bis 30.08.2019, 07:05 Uhr Einen kompletten Tresor mit Bargeld entwendeten unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht aus einem Café in der Kurhessenstraße. Die Täter brachen eine Terrassentür des Cafés auf und begaben sich anschließend in die Geschäftsräume. Aus einem Nebenraum entwendeten sie den vorhandenen Tresor, in welchem sich u.a. Wechselgeld und Trinkgelder befanden. Wie die Täter den Tresor abtransportiert haben, steht zurzeit nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

