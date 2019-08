Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Fernseher, Beamer und Geldbörse aus Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Homberg Diebstahl aus Pkw Tatzeit: 27.08.2019, 21:05 Uhr Einen Beamer, eine Geldbörse, einen Werkzeugkasten und einen Flachbildfernseher stahl ein unbekannter Täter gestern Abend aus einem im Wallgraben geparkten schwarzen Mercedes. Der Täter öffnete den verschlossene Mercedes auf nicht bekannte Weise und stahl das Diebesgut im Wert von 550,- Euro aus dem Pkw. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Ein Zeuge konnte von dem Täter folgende Beschreibung abgeben: Er ist männlich, ca. 45 bis 50 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Jacke bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

