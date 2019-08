Polizei Homberg

POL-HR: Morschen-Altmorschen: Baumaschinen im Wert von 45.000,- Euro von Baustelle gestohlen

Homberg (ots)

Morschen-Altmorschen Diebstahl von Baumaschinen Tatzeit: 23.08.2019, 13:00 Uhr bis 26.08.2019, 07:00 Uhr Zwei Baumaschinen im Gesamtwert von 45.000,- Euro stahlen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende von einer Baustelle am Parkplatz der B 83 zwischen Altmorschen und Alheim-Heinebach. Die Täter begaben sich in den Baustellenbereich zu einem abgestellten Bagger, wo sich die beiden Baumaschinen befanden. Die Maschinen waren zwischen Bagger und Schild eingeklemmt. Die Täter überwanden diese "Sicherung" und entwendeten die beiden Baumaschinen. Aufgrund des hohen Gewichts der Maschinen müssen die Täter über ein Fahrzeug mit Kran/ Hebearm verfügt haben. Bei den gestohlenen Maschinen handelt es sich um einen roten Anbauverdichter der Firma MTS, Preis: ca. 25.000 EUR, Gewicht: ca. 1,5 Tonnen und einen Liebherr Schwenkrotator, Preis: ca. 20.000 EUR, Gewicht: ca. 600 kg Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

