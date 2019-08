Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Polizei kontrolliert rasenden Motorroller

Homberg (ots)

Homberg Rasender Roller im Industriegebiet Tatzeit: 26.08.2019, 08:55 Uhr Einen offensichtlich zu schnellen Motorroller kontrollierten Homberger Polizisten gestern Morgen im Industriegebiet. Bei der technischen Überprüfung des Rollers auf einem Rollenprüfstand wurden 120 km/h statt der erlaubten 25 km/h gemessen. Ein weißer Piaggio-Roller, welcher von einem 33-jährige Frielendorfer gefahren wurde, fiel einer Polizeistreife aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit auf. Der Roller wurde von der Polizeistreife auf dem Verbindungsweg Ludwig-Erhard-Anlage zur Schlagmühle angehalten. Da die Angaben des Rollerfahrers bezüglich der möglichen Höchstgeschwindigkeit seines Fahrzeugs nicht glaubhaft waren, wurde eine Überprüfung des Rollers auf einem geeichten Rollenprüfstand angeordnet und auch am Anhalteort durchgeführt. Die Überprüfung auf dem Prüfstand ergab eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 120 km/h. Nach dem Abzug einer 20%igen Toleranz, ergibt dies eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 96 km/h. Die Eigenschaften eines Mofa 25 lagen somit nicht mehr vor. Ebenso ist für das Führen des Rollers mit der gemessenen Geschwindigkeit eine Fahrerlaubnis der Klasse A1 erforderlich, welche der 33-Jährige nicht besitzt. Das Versicherungskennzeichen wurde durch die Polizisten abgeschraubt, sichergestellt und an die Zulassungsstelle übergeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten und der Roller durch den 33-Jährigen an seine Arbeitsstelle geschoben. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell