Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Besse: Baugerüst im Wert von 15.000,- Euro von Baustelle gestohlen

Homberg (ots)

Edermünde-Besse Diebstahl eines Baugerüsts Tatzeit: 28.08.2019, 18:30 Uhr bis 29.08.2019, 07:00 Uhr Ein Baugerüst im Wert von 15.000,- Euro entwendeten unbekannte Täter vom Rohbau einer Halle im Bereich Röderweg. Die Täter begaben sich zu der in Bau befindlichen Halle und bauten das an der Halle befindliche Gerüst ab. Das Gerüst der Firma "BLG" war auf einer Länge von 40 Metern und einer Höhe bis 4 Meter montiert. Es bestand aus 25 Elementen mit einer jeweiligen Länge von 1,7 Metern Für den Abtransport müssen die Täter ein geeignetes, größeres Fahrzeug verwendet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

