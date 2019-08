Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - jugendlicher Rollerfahrer verletzt

Overath (ots)

Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer aus Much ist am Mittwochnachmittag (31.07.) im Bereich Oderscheiderfeld verletzt worden.

Der Jugendliche war mit seinem Roller um 14:15 Uhr auf der Landstraße von Landwehr in Richtung Marialinden unterwegs. Am Sportplatz wollte er nach links abbiegen. Nach eigenen Angaben nutzte er den Blinker an der Peugeot, um dem nachfolgenden Verkehr das Abbiegen anzukündigen.

Hinter dem Mofa fuhr ein 26-jähriger Overather mit seinem Toyota. Er entschloss sich, den Roller zu überholen und scherte aus. Dabei übersah er den Blinker des Rollers.

Als der Corolla genau neben dem Mofa war, bog der 15-Jährige ab. Dabei kam es zur Unfall. Der Jugendliche erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wollte selbstständig zum Arzt gehen. Es entstand circa 4.000 Euro Sachschaden. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell