POL-NE: Raub auf Spielhalle - Polizei fahndet nach Duo

Am Samstagabend (15.02.) kam es in der Dormagener Innenstadt zu einem Raub auf eine Spielhalle. Gegen 19:55 Uhr, betraten zwei maskierte Männer das Casino an der Kölner Straße. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch weitere Gäste in der Spielhalle. Die Männer bedrohten den Angestellten und einen der Kunden mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten sie über die Kölner Straße in unbekannte Richtung. Die mit Akzent Deutsch sprechenden Täter werden folgendermaßen beschrieben: Einer der beiden Tatverdächtigen, der einen dunklen Rucksack dabei hatte, war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, 20 bis 35 Jahre alt, von schlanker Statur und war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen. Sein Komplize war etwa 170 Zentimeter groß und 18 bis 25 Jahre alt, er hatte eine schlanke Statur, dunkle Augenpartie und trug eine schwarze Mütze, eine weiße Feinstaubmaske, sowie eine blaue Jeans. Eine Fahndung nach dem Duo durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der flüchtigen Personen geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

