Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 58-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall - Beifahrer lebensgefährlich verletzt

Neuss (ots)

Am 15.02.2020 kam es gegen 04:55 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter PKW Daimler befuhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Viersener Straße (Landstraße 390) aus Richtung Neuss in Richtung Kaarst. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Holzbüttgen kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und schleuderte im Anschluss gegen einen Baum. Der 58-jährige Fahrer aus Oberhausen wurde dabei tödlich verletzt. Der männliche Beifahrer, dessen Personalien noch nicht feststehen, wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Verkehrskommissariat Neuss hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Viersener Straße war im Bereich der Unfallstelle bis ca. 08:30 Uhr für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

