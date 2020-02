Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbrecher unterwegs - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (13.02.), in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:15 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Eichendorffplatz in Grevenbroich-Kapellen auf. Danach durchsuchten sie Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Was ihnen dabei an Diebesgut in die Hände fiel, ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird um einem Anruf unter der Telefonnummer 02131 300-0 gebeten.

Einbrecher kommen nachts - Irrtum! Einbrecher kommen oft tagsüber, wenn üblicherweise niemand zu Hause ist. Zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus. Tipps der Polizei Neuss zum Einbruchsschutz: Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen. Türen nicht nur ins Schloss ziehen, sondern immer zweifach abschließen. Den Eindruck erwecken, jemand sei zuhause. Vorhänge oder Rollladen, durch die noch Licht nach außen dringt werden die meisten Gelegenheitstäter abschrecken. Mechanische Sicherungen an Fenstern und Türen erhöhen den Arbeitsaufwand von Einbrecher und erhöhen so deren Entdeckungsrisiko.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell