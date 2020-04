Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Verkehrsunfall mit Verletzten am Ellernkrug

Lippe (ots)

(ho) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Kreuzung "Ellernkrug" zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Dabei wurde eine Person verletzt. Ein 19-jähriger Mann aus Lage befuhr die Pivitsheider Straße in Richtung Detmolder Str. und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Lage abbiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang eines aus Heiden entgegenkommenden PKW Toyota und prallte mit diesem zusammen. Der 17-jährige Beifahrer im Fahrzeug des Verursachers erlitt leichte Verletzungen. Gesamtsachschaden mindestens 5500 Euro.

