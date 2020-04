Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Motorroller gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Motorroller der Marke "Karcher LuXXon" im Wert von zirka 1.000 Euro. Der Eigentümer hatte sein schwarzes Gefährt verschlossen vor einem Haus in der Bahnhofstraße abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Rollers bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell