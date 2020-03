Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 15 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Lingen (ots)

Die am Sonntag in den beiden Landkreisen eingesetzten Sonderstreifen zur Überwachung der Allgemeinverfügungen, haben allein am Sonntag insgesamt 15 Anzeigen fertigen müssen. In sieben weiteren Fällen mussten Gefährderansprachen im Vorfeld zu befürchtender Verstöße geführt werden. Während die Einsatzkräfte in Haren insgesamt zwei Feierlichkeiten mit mehreren Personen in Wohnungen beendet haben, wurden in Lingen zwei Versammlungen rund um entzündete Lagerfeuer aufgelöst. In Meppen hat ein Hauseigentümer zu einer Haushaltsauflösung eingeladen. Noch bevor dieses beginnen konnte, waren die Beamten eingeschritten. Die eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gehen mit empfindlichen Geldbußen einher.

