POL-PDKL: folgenreicher Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Ein 54-jähriger Fahrzeugführer verursacht am Mittwochabend gegen 23:15 Uhr in der Saarbücker Straße einen Verkehrsunfall. Er kam infolge Alkoholeinflusses auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Grundstücks-mauer. Weiterhin beschädigte er hierbei das Hoftor und einen Wohnwagen, welcher sich in der Hofeinfahrt befunden hatte. Nach ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von ca. 30.000,-EUR. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, weshalb er zur Behandlung ins Krankenhaus nach Kusel verbracht werden musste. Während der Unfallaufnahme musste die Saarbrücker Straße durch die Feuerwehr Schönenberg-Kübelberg zeitweise voll gesperrt werden. Es wurde eine Blutprobe bei dem Fahrer entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. |pikus

