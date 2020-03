Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei kontrolliert weiter

Lingen (ots)

Ein Spaziergänger hat am frühen Sonntagmorgen die Polizei informiert, nachdem ihm eine größere Jugendgruppe am Dieksee aufgefallen war. Die jungen Leute hatten im Bereich des Strandes ein Lagerfeuer entfacht. Bei Eintreffen der Streifenwagen hatte sich die Personengruppe bereits entfernt. Beamte löschten das noch lodernde Feuer. Nicht nur das die jungen Menschen aufgrund der trockenen Witterung der vergangenen Tage die Gefahr eines möglichen Brandes verursacht haben, zudem verstießen sie gegen die aktuell herrschenden Beschränkungen in Bezug auf die Eindämmung des Coronavirus. Danach sind unter anderem Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen verboten. Ausnahmen gelten hier für Personen und Angehörige, die in einer gemeinsamen Wohnung leben. Die Polizei wird, wie auch bereits in den vergangenen Tagen, weiterhin die Einhaltung der Verfügung kontrollieren. Verstöße werden nach dem Infektionsschutzgesetz geahndet und gehen mit zum Teil empfindlichen Strafandrohungen einher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell