Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mit Auto im Kanal gelandet

Papenburg (ots)

Am späten Mittwochmittag ist es an der Straße Erste Wiek links zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 60-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Sie war gegen 14.15 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Auto in den Kanal gefahren. Sie wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell